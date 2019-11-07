ODÜ akademik yılı törenle açıldı

Ordu Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı düzenlenen törenle başladı.

Ordu Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans Salonunda düzenlenen programda ilk konuşmayı yapan ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, üniversitenin gelişim süreci hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, "13 yıllık kısa geçmişine rağmen gerek akademik gerekse fiziki gelişimini aralıksız sürdüren Ordu Üniversitesi alanında yetkin akademisyen ve idari personeli, 2 enstitüsü 12 fakültesi, 2 yüksekokulu ve 10 meslek yüksekokulu ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2006 yılında 4400 öğrenci, 118 akademisyen, 110 idari personeliyle eğitim seferberliğine başlayan Ordu Üniversitesi bugün yaklaşık 20 bin öğrenci, 735 akademik, 337 idari, 317 sürekli işçi ve 12 sözleşmeli personeliyle ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite olarak eğitim öğretim hayatına devam etmektedir" dedi.

Başkan Güler: "ODÜ'nün üretim ve bilim merkezi olması için çalışacağız"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'nun üniversitesi ile daha samimi, sıcak ilişkiler içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Buranın düşünen, üreten, yarışan Ordu sloganımız doğrultusunda bilim ve üretim merkezi olması için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak daha güzel bir Ordu inşa etmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Güler, şöyle konuştu:

"2006 yılında üniversitenin temelini atan bir kardeşiniz olarak böyle muhteşem bir topluluğu görünce duygulanmamak elde değil. Buranın bir çekim ve bilim merkezi olması için temennilerimizi o gün ifade etmiştik. Şimdi bunu görmenin mutluluğu içerisindeyim. Hepinizi candan tebrik ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerin güzel bir hayat yaşaması, öğrencilerimizin eğitim döneminde Ordu'dan güzel anılarla ayrılmaları için çalışıyoruz. Bu şehrin oluşmasında sizlerin büyük katkılarına ihtiyacımız var. Bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Şehrin üniversitesi ile daha samimi, daha sıcak ilişkiler içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Bundan sonraki süreçte düşünen, üreten yarışan Ordu sloganı ışığında buranın bir bilim merkezi, üretim merkezi olması için de hep birlikte güzel çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz. Yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diliyor, sizlere başarılar diliyorum."

Vali Yavuz: "Üreten yarışan rekabet eden Türkiye inşası için çalışmalıyız"

Vali Seddar Yavuz programda yaptığı konuşmada, "Ordu Üniversitesi'ne ilk adımımızı attığımız andan itibaren başta devletimiz, hayırseverlerimiz ve iş adamlarımız üniversiteye sahip çıktılar ve üniversitenin gelişimine katkı sundular. Bu dönemde yönetici olmaktan, yapılan hizmetlerin yatırımların bir köşesinde bulunmaktan büyük bir onur duydum. Üreten, yarışan en önemlisi de rekabet eden bir Türkiye inşası için hep birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.

Protokol konuşmaları ardından müzik dinletisi, profesörlük ve doçentlik kadrosu alan öğretim elemanlarına biniş giyme töreni, Ankara Milletvekili, TBMM Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, 61. Hükümet Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler'in açılış dersi ile devam eden program, puan türüne göre bölüm ve programlarına birinci olarak yerleşen öğrencilere ödül takdimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA