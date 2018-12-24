ODÜ laboratuvarını dünyaya açtı

Kurulduğu yıllarda 13 olan laboratuvar sayısını 140'a yükselterek eğitim öğretim faaliyetlerini çağdaş eğitimin gerektirdiği her türlü imkana sahip mekanlarda sürdürebilmek için yoğun bir şekilde çalışan Ordu Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarını (ODÜMARAL) uluslararası araştırmacılara açtı.

Türkiye'nin en donanımlı laboratuvarları arasında gösterilen ODÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cezayir'in Tlemcen şehrinden gelen bilim insanlarını misafir ederek araştırmacıların çalışmalarında ihtiyaç duydukları analizlere alt yapı sağladı. Tlemcen Aboubekr Belkaid Üniversitesi Fen Fakültesinde görevli Öğretim Üyeleri Fouad Guenfoud ve Imane Belfilali, ODÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Kimya Bölümü Elektrokimya Araştırma Laboratuvarında Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Sönmez Çelebi'nin öncülüğünde çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Fouad Guenfoud ve Imane Belfilali kendi üniversitelerinde hazırlamış oldukları nanomalzemelerin karakterizasyonunu gerçekleştirmek üzere Ordu Üniversitesi laboratuvarlarının sahip olduğu teknik donanımlardan faydalandılar. Cezayirli araştırmacılar Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde örneklerin korozyon testleri ve yapısal analizleri yaparken Merkezi Araştırma Laboratuvarında ise SEM görüntüleme ve elementel analizler gerçekleştirdiler. Yapılan bu çalışmalar ile çalışma ile her iki üniversitede yer alan araştırma grupları arasında bir işbirliği başlatılırken yakın gelecekte ortak çalışmaların yürütülmesinin önünü açtı.

Cezayir'in Tlemcen kentinden gelen bilim insanlarının laboratuvarlarında araştırmalarını gerçekleştirmesinin, Ordu Üniversitesinin küresel ölçekte önemli deneysel alt yapı yeterliliklerine sahip olmasının bir göstergesi olduğunun altını çizen Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, "Ordu Üniversitesi dünya vatandaşı bir üniversite misyonu ile hareket ederek dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok üniversiteyle ortak çalışmalar yürütmektedir. Üniversitemiz gerek akademisyenlerinin farklı üniversitelerle ortak araştırmalar yürütmesi gerekse başka üniversitelerden gelen bilim insanlarıyla önemli bilimsel çalışmalara imza atmaktadır. Ordu Üniversitesi teknolojik alt yapısı gelişmiş, özgün çalışmaların araştırılması ve geliştirilmesi için metodolojik imkanlara sahip laboratuvarlarıyla evrensel bilginin geliştirilmesi noktasında bilim dünyasına önemli katkılar sunmaktadır. Şüphesiz Cezayir'den Üniversitemize gelerek çalışmalarını sürdüren araştırmacılar da laboratuvarlarımızda gerçekleştirdikleri analizler aracılığıyla literatüre önemli yenilikler sunacaktır" dedi.

Kaynak: İHA