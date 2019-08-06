ODÜ lisans ve doktora kontenjanlarına yoğun başvuru

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde 2019-2020 güz döneminde açılan yüksek lisans ve doktora kontenjanlarına toplamda 1014 başvuru yapıldı.

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde güz yarıyılında Sınıf Öğretmenliği, Tarih, Sanat Tarihi, Müzik, Türkçe Eğitimi, Temel İslam Bilimleri, Grafik, Türk Dili ve Edebiyatı, Sinema ve Televizyon ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarında ilan edilen 159 kişilik kontenjana toplam 628 kişi başvurdu.

Fen Bilimleri Enstitüsünde Bahçe Bitkileri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya, Matematik, Matematik Eğitimi, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yenilenebilir Enerji, Zootekni ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında ilan edilen 216 kişilik kontenjana 213 kişi başvuru yaptı.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise Hemşirelik, Tıbbi Biyokimya, Kadın ve Doğum Hastalıkları alanları için ilan edilen 16 kişilik kontenjana 173 kişi başvuruda bulundu.

Kurulduğu günden bugüne kadar gelişimini her alanda katlayarak devam ettiren Üniversitemiz, süreç içerisinde toplamda 756 öğrenci mezun etti. Aktif 438 mevcut öğrenciyi bünyesinde barındıran Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim öğretim faaliyetlerine başladığı günden bu yana 210 öğrencisini mezun verdi. Fen Bilimleri Enstitüsü ise 677 öğrencisi ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam ederken toplamda eğitim öğretim faaliyetlerine başladığı günden bugüne kadar 517 öğrencisini mezun etti. Sağlık Bilimleri Enstitüsü de halen 67 öğrenci ile faaliyetlerini yürütmekte olup toplamda 29 mezun verdi.

Kaynak: İHA