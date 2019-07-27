Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Akdoğan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Akdoğan getirildi. Akdoğan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Sosyolojisi Anabilim Dalında görev yapıyordu.

1972 Ordu doğumlu olan Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın "sosyal ve beşeri bilimler', "toplumsal yapı ve değişme" ve "din sosyolojisi" üzerine araştırma ve yayınları bulunuyor.

Kaynak: İHA