ODÜ Rektörü: “Önceliğimiz hastane”

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu'da görev yapan yazılı ve görsel basın mensupları ile bir araya geldi.

Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan; akademik gelişim, üniversite hastanesi, şehir üniversite bütünleşmesi, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirilebilecek iş birlikleri gibi birçok konuda yerel basının sorularını yanıtladı.

Ordu Üniversitesinin yeni çalışmalar ortaya koyarak Türkiye'nin dünyada hak ettiği noktaya yükselmesi için gerekli çalışmaları devam ettirmesinin önemine vurgu yapan Rektör Akdoğan, "Üniversitemizin bölgesinde ülkesinde ve dünyada adından söz ettiren bir üniversite olabilmesi için bütün şevkimizi ortaya koyacağız. Bunu yaparken adaletten, liyakatten, ahlaktan, etik değerlerden ödün vermeme konusunda da hassas davranacağımızı belirtmek isterim" dedi.

"Önceliğimiz üniversite hastanesi"

Ordu'nun en önemli sorununun hastane yetersizliği olduğuna dikkat çeken Rektör Akdoğan, "Şehrimize son derece modern, Ordu'ya yakışacak gelişmiş teknoloji ile donatılmış bir hastane yapılmasıyla hem tıp fakültesi öğrencilerimize uygulama sahasında geniş bir yelpaze sunulacak hem de vatandaşlarımıza uzman akademisyenlerimizin konforlu bir çalışma ortamında hizmet vermesi sağlanacaktır. Tam da bu noktada üniversite yönetimi olarak şehrin dinamikleriyle ve devletimizin ileri gelen yöneticileriyle ortak akıl oluşturarak önceliğimiz, ilimize ihtiyacı olan hastaneyi kazandırmaktır" diye konuştu.

Ordu Üniversitesinin topluma açılması gerektiğinin altını çizerek üniversite şehir bütünleşmesi noktasında ilgili kuruluşlarla yapılacak çeşitli protokollerin ve iş birliklerinin bilimsel bilginin topluma yansıması açısından önem arz ettiğini ifade eden Rektör Akdoğan, üniversite-sanayi iş birliği ve üniversite-kamu kuruluşları arasında istişareye dayalı bir yapı ile gerekli faaliyetlerin sürdürüleceğini belirtti.

Basın mensupları ile gerçekleştirdiği toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Akdoğan, "Toplumsal sağduyu ve kamusal alanda farkındalık oluşturarak doğru ve objektif bilgilerin topluma ulaştırılması hususunda önemli bir görevi yerine getiren basın mensuplarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA