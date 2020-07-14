ODÜ Tıp Fakültesi 41 mezun verdi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi 2019-2020 eğitim dönemi mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende öğrenciler adına konuşma yapan Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Songül Açıkgöz, dünyanın en zorlu ve özveri isteyen mesleklerinden olan hekimliğe adım atacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Açıkgöz, "Hepimiz adına temennim vicdanlı, meslek etiğini gözeten, egosu bilgisinin önüne geçmeyen bir hekim olabilmemizdir. Öncelikle anneme beni ve kardeşlerimi, hak hukuk gözeten, vicdanlı, zorluklara karşı ayakta durmayı bilen bireyler olarak yetiştirdiği için teşekkür ediyorum." dedi.

ODÜ Rektörü Ali Akdoğan, Tıp Fakültesinde aldıkları eğitim sonucu bugün sağlık ordusuna katılacak olan 41 genç hekimin topluma en iyi şekilde hizmet edeceğini belirtti. Akdoğan, "Altı yıllık zorlu eğitimi tamamlayıp hekim olmaya hak kazanan sevgili gençlerimiz, hiçbir zaman şefkatinizi ve merhametinizi hastalarınızdan esirgemeyin. İnsan ilişkilerinde var olmasını istediğimiz sevgi, saygı, hoşgörü, fedakârlık ve sabır hekimler için çok daha önemli değerlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli ailelerinize, Tıp Fakültesi öğretim elemanlarımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, sizlere hayat boyu başarılar diliyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Tıp Fakültesini derece ile tamamlayan öğrencilere plaketleri verildi. Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur fakülte birincisi Dr. Songül Açıkgöz'e, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan fakülte ikincisi Dr. Büşra Özdaş'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı ise Dr. Buse Cansız'a plaketlerini takdim etti.

Tören, mezuniyet kütüğüne plaket çakılması ve Hipokrat yemini edilmesinin ardından sona erdi. Törene Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, SB-Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Temur, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA