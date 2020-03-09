ODÜ yükseliyor

Ordu Üniversitesi (ODÜ) akademik teşvik performanslarının değerlendirildiği 2020 Devlet Üniversiteleri Sıralaması (DÜS) raporuna göre, 123 devlet üniversitesi arasında geçtiğimiz yıl 69'uncu sırada olan yerini 12 basamak yükselterek 57'nci sıraya taşıdı.

Türkiye'deki devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakültelerin akademik teşvik performanslarına göre sıralandığı bu raporda Ordu Üniversitesi 2006'dan sonra kurulan 70 üniversite arasında geçen yıl 25'inci sırada olan yerini bu yıl 20'nci sıraya yükseltti. ODÜ ayrıca devlet üniversiteleri genel sıralamasında geçen yıl 69'uncu sırada olan yerini 12 basamak yükselterek 57'nci sıraya taşıdı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel'in hazırlamış olduğu 2020 Devlet Üniversiteleri Sıralama (DÜS) raporunda YÖK tarafından yayımlanan ve öğretim elemanlarının akademik teşvik komisyonlarınca onaylanan projelerinin puanlarına göre fakülte ve akademisyenlerin başarı sıralamaları dikkate alındı.

Konu ile ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, "Ordu Üniversitesi olarak devlet üniversiteleri arasındaki genel sıralamada geçen yıla göre 12 basamak yükselerek 57'nci sıraya yerleşmek ve 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 20'nci sırada bulunmak kurumumuz adına son derece sevindirici bir gelişmedir. Üniversitemiz bünyesinde bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlaması amacıyla yürütülen ve her yıl artarak devam devam eden nitelikli ulusal ve uluslararası çalışmalar, önümüzdeki yıllarda yapılacak sıralamalarda daha üst seviyeye çıkacağımızın şimdiden ilk işaretlerini vermektedir. Bilimsel çalışmalarıyla Üniversitemizin gelişimine, ülkemizin kalkınmasına, gençlerimizin eğitim ve öğretimine katkı veren tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının aratarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA