ODÜ’de iki yeni lisansüstü program açıldı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde iki yeni lisansüstü program açıldı.

Lisansüstü programlarıyla alanlarında yenilikçi fikirler üretebilen, analitik düşünebilen, donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirilmesinde öncü rol üstlenmeye devam eden ve akademik başarı grafiğini her geçen dönem yükselten Ordu Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Felsefe ve Din Bilimleri ile Sosyal Bilimler Eğitimi olmak üzere iki yeni bilim dalı açıldı.

Halihazırda Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Eğitim Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Grafik, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Müzik, Sanat Tarihi, Sinema ve Televizyon, Tarih, Temel Eğitim- Sınıf Eğitimi, Temel İslam Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi alanları bulunan Sosyal Bilimler Enstitüsünde 500'e yakın yüksek lisans ve doktora öğrencisi eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA