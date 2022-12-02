Ödül gecesinde beklenmedik anlar! Uraz Kaygılaroğlu o hareketi sonrası Cem Yılmaz'ı uyardı!

GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri törenin oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada Cem Yıılmaz'ın o hareketlerine Uraz Kaygılaroğlu'dan tepki geldi.

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Ödül gecesinde beklenmedik anlar! Uraz Kaygılaroğlu o hareketi sonrası Cem Yılmaz'ı uyardı! 1

Dün akşam düzenlenen GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" töreniyle birçok ödü sahiplerini buldu.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu da "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde birinci olarak ödül almaya hak kazandı.

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