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Ödül gecesinde beklenmedik anlar! Uraz Kaygılaroğlu o hareketi sonrası Cem Yılmaz'ı uyardı!
GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri törenin oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada Cem Yıılmaz'ın o hareketlerine Uraz Kaygılaroğlu'dan tepki geldi.
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