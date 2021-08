Ödül gecesinde gerilim yaşandı! Organizatör Erkan Özerman, ünlü şarkıcı Edis'i hedef aldı!

Önceki akşam düzenlenen ‘Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’ töreninde şarkıcı ve söz yazarı Edis Görgülü ile prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman arasında gerginlik yaşandı.

ÖDÜL ALMASINI BEKLEMEDİ

Dün gece sahiplerini bulan Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'nde 'Martı' şarkısıyla 'Yılın En İyi Şarkısı' ödülüne layık görülen Edis'in ardından sahneye 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' almak için Erkan Özerman çıktı. Şarkıcı Edis, Özerman'ın ödül almasını beklemeden salondan ayrılmak üzere masadan kalktı.

Bunun üzerine törende gerginlik yaşandı. Erkan Özerman, şarkıcı Edis'i adeta topa tuttu ve, "Star isimlerle birlikte adı yazılmıştı. Daha önce ekranda gördüm, dans edişi ve şarkı söyleyişi ile istikbal vaat ettiğini düşünmüştüm ama sahnede gördüğüm kişiyle burada gördüğüm kişi arasında hiçbir benzerlik yok" dedi.

"YAŞIN KÜÇÜK, ZAMANLA ÖĞRENECEKSİN"

Özerman açıklamalarına şöyle devam etti; ''Sahnede bir büyüğün ödül alırken gidilmez, beklenir. Ama yaşın küçük, zamanla öğreneceksin." Özerman'ın sözlerine karşılık Edis ise sadece ''Teşekkür ederim'' diyerek salondan ayrıldı.

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

4 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da doğan Erkan Özerman, Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeridir.

Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun olan Özerman, çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yapmıştır. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olarak önem teşkil eder.1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.2017 yılında Best Model'i 22 yaşındaki yeğeni Almila Özerman'a devretmiştir.

EDİS GÖRGÜLÜ KİMDİR?

28 Kasım 1990 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelen Edis Görgülü, Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girmeye hak kazandı ancak kayıt yaptırmadı.

4 yaşlarında piyano çalmaya başlayan Edis Görgülü, birçok tiyatro oyununda yer aldı. İlk şarkısını 10 yaşındayken yazan Edis, İzmir Kent Orkestrası'nda solistlik yaptı.

İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında Fox TV'de yayınlanan Dinle Sevgili dizisinde Barış karakteriyle gerçekleştirdi.

2014 yılında ise söz ve müziği kendisine ait Benim Ol şarkısını online müzik platformlarında büyük ilgi gördü.

2016 yılında İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Dudak şarkısına çektiği kliple gündeme gelmiştir.

Verdiği bir röportajda; Freddie Mercury, Michael Jackson, Sezen Aksu ve Tarkan hayranı olduğunu söyledi. Merhum sanatçı Barış Manço için "Çocukluğumda büyük etkisi var. Unutamadım onu" dedi.