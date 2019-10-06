Ödül sevincini Başkan Uysal’la paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Trend Topic oldu!

Mahkemede kardeşinin katiline sarılıp ağlamıştı! Davanın ardından şoke eden ölüm haberi

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