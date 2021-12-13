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  3. Ödül töreni bitti yankıları sürüyor! Kerem Bürsin törene neden katılmadı? İbrahim Tatlıses'e verilen ödül hakkında bomba etkisi yaratacak açıklama! "Eşitsizliği teşvik eden..."

Ödül töreni bitti yankıları sürüyor! Kerem Bürsin törene neden katılmadı? İbrahim Tatlıses'e verilen ödül hakkında bomba etkisi yaratacak açıklama! "Eşitsizliği teşvik eden..."

Geçtiğimiz hafta sahiplerini bulan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde İbrahim Tatlıses, gecede 'Yaşam Boyu Onur' ödülüne layık görülmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin geceye katılmama nedeninin verilen ödüle tepki olup olmadığını açıkladı.

Bu yıl Altın Kelebek Ödülleri'nin47.'si yapıldı. Gecede ödüller sahiplerini bulurken televizyon ve müzik dünyasının ‘en iyilerinin’ ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödül alanlar tartışma yarattı.

Gecede ödül alan tüm kadın ünlüler konuşmasında 'kadın hakları, kadın cinayetleri, kadına şiddet, taciz' gibi konulardan bahsederken, ödül verilirken herkes Tatlıses'i alkışladı.

Ödül töreni bitti yankıları sürüyor! Kerem Bürsin törene neden katılmadı? İbrahim Tatlıses'e verilen ödül hakkında bomba etkisi yaratacak açıklama! "Eşitsizliği teşvik eden..."

Öte yandan birçok sosyal medya kullanıcısı, Tatlıses’in kadına yönelik şiddet olaylarını ve şiddet içerikli ifadelerini hatırlattı.

Ödül töreni bitti yankıları sürüyor! Kerem Bürsin törene neden katılmadı? İbrahim Tatlıses'e verilen ödül hakkında bomba etkisi yaratacak açıklama! "Eşitsizliği teşvik eden..."

TÖRENE KATILMADI

Kerem Bürsin oyuncuların ücretlerinde eşitsizlik olup olmadığıyla ilgili bilgisinin olmadığını ama böyle bir durum varsa sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti. İbrahim Tatlıses’e verilen Onur Ödülüyle ilgili net bir duruş sergiledi ve doğru bulmadığını ifade etti.

Gülben Ergen ise; önce kadın haklarını savundu gelen İbrahim Tatlıses sorularını duymazdan geldi.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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