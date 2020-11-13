9. Fashion TV Moda Ödülleri önceki gün Büyükyaşı Fişekhane'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ancak ödül töreninde gergin anlar yaşandı. Ödül törenini düzenleyen Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın koronavirüslü olduğu ve karantina sürecini tamamlamadığı dedikodusu, geceye damgası vurdu.

Gerçekleşen ödül töreninde, moda, televizyon, müzik, sinema, tiyatro, spor ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Sunuculuğunu Aslı Turanlı’nın üstlendiği törende, usta oyuncu Nebahat Çehre’nin modacı Rufat İsmayil’le hazırladığı koleksiyonun ilk defilesi de misafirlere sunuldu.

Gecenin ikinci defilesini ise “yılın en iyi çıkış yapan moda tasarımcısı” ödülünü alan genç modacı Yasemin Yılmaz yaptı. Ödül töreni vesilesiyle sağlık çalışanları çocuklarına ve engelli bireylere de eğitim bursu verileceği açıklandı.

Her şeyin güzel geçtiği törene gölge düşüren bir olay yaşandı. Basın karşısına geçen Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat'ın koronavirüslü olduğu ve yeniden test yaptırmadığını dile getirmesi gündeme bomba gibi düştü.

"HASTANE BANA 10 GÜN KARANTİNA VERDİ"

Gazetecilerin soruları karşısında önce sessiz kalan, ardından “Ben iyileştim” diyen Onat, “Karantina süreci sona erdi mi” sorusunu da “Hastane bana 10 gün verdi” diye yanıtladı. Ödülünü Onat’ın elinden alan Ivana Sert, “Eğer öyleyse hemen karantinaya girerim” dedi.