Ödüller sahiplerini buldu! 2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödüllerini almaya hak kazananlar belli oldu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Engelsiz Üniversite Ödülleri için düzenlenen törende konuştu. Saraç katılım hakkında bilgilendirmede bulunarak bu yıl 114 üniversiteden farklı kategorilerden 837 başvuru yapıldığını bildirdi. Pandeminin eğitim üzerine etkileri hakkında değerlendirme bulunan YÖK Başkanı, bu sürecin yükseköğretim alanına eğitim teknolojileri, uzaktan eğitim, dijital veriler, dijital beceriler, dijital dönüşüm gibi yeni eğitim paradigmalarını da beraberinde getirdiğini söyledi.

"DÜNYADA İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ"

Prof. Dr. Saraç, UNESCO'nun, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası öğrenci sayısı bakımından dünyada ilk 10 ülke arasına girdiğini açıkladığını hatırlattı. Saraç "Salgın sürecine rağmen bugün itibarıyla uluslararası öğrenci sayımız 200 bini aştı." diye konuştu.

Pandemi süreci hakkında hayata geçirilen projeler hakkında da bilgi verildi. Hayata geçirilen projeler; "YÖK-Gelecek", "YÖK Dersleri Platformu", "YÖK Sanal Laboratuvar" ve "YÖK Anadolu" hakkında kısaca bilgi verildi. Eğitim sürecinde karşılaşılan engellerin ortadan kaldırılmasının öncelikli olduğu vurgulandı ve bu kapsamda "engelsiz erişim" ve "engelsiz eğitim" başlığı altında yürütülen çalışmalar olduğunu kaydedildi.

"FARKLI ENGEL DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYISI 55 BİNE YAKLAŞTI"

Saraç, "Bugün itibarıyla YÖKSİS verilerine göre farklı engel düzeylerindeki öğrencilerin sayısı 50 binin üzerinde, 55 bine yaklaştı. Bu rakamların çok üstünde engelli öğrencimizin olduğunu ve maalesef bu durumlarını resmi makamlara bildirmediklerini de biliyoruz." ifadesini kullanarak, engelli bireylerin bütün mekanlara erişimleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çalıştaylar düzenlendiklerini kaydetti.

"ÖĞRENCİLERE ENGEL DURUMLARINA GÖRE SÜRE TANINDI"

YÖK Başkanı Saraç, uzaktan eğitim kapsamında uygulanan sınavlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Öğrenci mağduriyetlerinin engellenebilmesi adına yapılan çevrim içi sınavlarda öğrencinin engel durumuna göre ek süre tanınması gibi tedbirlerin alındığına işaret etti.

Ayrıca YÖK tarafından 2018'den beri her yıl "Engelsiz Üniversite Ödülleri" verildiğini anımsan Saraç, "Engelsiz Üniversite Bayrakları üç kategoride veriliyor. Mekanda erişilebilirlik, eğitimde erişilebilirlik, sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik. Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına ise 'Engelsiz Program Nişanı' veriliyor. Bu kapsamda, Engelsiz Üniversite Ödülleri için bu yıl 114 üniversiteden farklı kategorilerden 837 başvuru yapılmıştır.

Küresel salgın sürecinde hepimiz yaşanan zorluklara birebir şahit oluyoruz. Yükseköğretim kurumlarımızın bu süreçte gösterdiği her bir çabanın, her bir özverinin hepsi ayrı ayrı değerli. Bu bayrakların ve ödüllerin alınmasına katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Türk yükseköğretim sistemi özel öğrencilerimiz için her açıdan engelsiz eğitim ortamını sağlayacak ve kampüs yaşamına dahil edecektir. İnancımız bu yöndedir." dedi.

ÜÇ AYRI KATEGORİDE ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BAYRAK ÖDÜLÜ

Verilen ödüller hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, en çok ödül alan üniversiteleri açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kapsamında, "Mekanda Erişim Bayrak Ödülü"ne 558 başvuru alındı ve 52 üniversite 129 "Turuncu Bayrak Ödülü" almaya hak kazandı. "Eğitimde Erişilebilirlik Bayrak Ödülü"ne 168 başvuru alındı ve 14 üniversiteye 30 "Yeşil Bayrak Ödülü" verildi. "Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişebilirlik Bayrak Ödülü"ne ise 111 başvuru yapıldı ve seçilen 6 üniversite 9 "Mavi Bayrak Ödülü" aldı. Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına verilen "Engelsiz Program Nişanı" için yapılan 108 başvuru arasından 2 üniversiteden 7 programa Engelsiz Program Nişanı verildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 10 bayrak ödülü ile en çok bayrak ödülü alan üniversite olurken, Aksaray ve Harran üniversiteleri 9'ar bayrak ödülü ile ikinci, İstanbul ve Yozgat Bozok üniversiteleri ise 8'er bayrak ödülü ile üçüncü sırada yer aldı. "Eğitimde Erişilebilirlik" kategorisinde en çok bayrağı İstanbul Bilgi Üniversitesi, "Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişebilirlik" kategorisinde ise en çok bayrağı İstanbul Üniversitesi aldı.

