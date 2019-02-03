Ödüllü büst pastaları tanıtıp ikram ettiler

Adana'nın Kozan ilçesinde butik ve büst pasta uzmanı tarafından hazırlanan çeşitli modellerde pasta, kurabiye ve keklerin bulunduğu büst pasta kokteyli düzenlendi.

Butik ve büst pasta uzmanı Asude Yavuz tarafından uzun uğraşlar sonucu hazırlanan çeşitli insan figürü ve farklı modellerdeki büst pasta çeşitleri düzenlenen bir kokteylle Özden Kültür Merkezinde tanıtılarak katılımcılara ikram edildi. Yaptığı butik ve büst pastalar ile dikkatleri üzerine çeken butik ve büst pasta uzmanı ev hanımı Asude Yavuz'un yurt içi ve yurt dışında ödül aldığı pastalarda kokteylde yerini aldı.

Büst pasta uzmanı Asude Yavuz, "Butik pasta alanında yapılan büst pasta çok yaygın olmadığı için böyle bir organizasyon düzenlemeyi düşündüm. Böylelikle Kozan'a tanıtmak istedim. Bu projemi Kaymakamımız Şafak Gürçam'a bahsedince bana her türlü destek olacağını söyledi ve Kozan Ticaret Odası Başkanımız Mustafa Kandemir'in de destek ve yardımlarıyla bu güzel geceyi düzenledik. Bu anlamda bana destek oldukları için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kokteylde Asude Yavuz'un iki adet ödüllü pasta çalışması ile çok sayıda farklı modellerde büst pasta ve çeşitli şekillerde kurabiye ve kekler tanıtılarak katılımcılara ikram edildi. Programa AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı da eşlik etti.

Kaynak: İHA