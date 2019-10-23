Ödüllü çocuk piyanist, çocuklar ve gençler için besteledi

ULUSLARARASI ödüllü çocuk piyanist Nehir Özzengin, 26. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nda 100'ü aşkın katılımcı arasından finale yükselen 12 besteciden biri olmayı başardı. 14 yaşındaki Nehir, 26 yıldır düzenlenen yarışmada finale kalan en genç besteci oldu.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi'nde eğitimine devam eden piyanist Nehir Özzengin, 26. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nda "Umuda Haykırış" isimli bestesiyle finale kaldı. Müziğe 4,5 yaşında başlayan Özzengin, müzik dünyasına yeni besteciler kazandırmak ve Türk kültür hayatını zenginleştirmek amacıyla düzenlenen yarışmada finale kalan en genç besteci unvanını elde etti. Bestesini çocuklar ve gençler için yaptığını dile getire Özzengin, "2017 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'deki kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeyip eğitimlerine devam edebilmeleri ve destek olunduğu takdirde her şeyi başarabileceklerine olan inançlarını artırmak amacı ile hazırlanan bir kamu spotunda yer aldım. Ayrıca çocuklar için düzenlenen yardım konserlerinde de gönüllü olarak sahne aldım. İçinde yer aldığım tüm bu sosyal sorumluluk projelerinin bende bıraktığı izler neticesinde çocuklar ve gençler için bir beste yaptım. "Umuda Haykırış" ismini verdiğim bu eserin, zorluk çeken tüm çocuk ve gençlerin duygularını haykırdıkları bir umut bestesi olsun istedim" dedi.

Uluslararası yarışmalarda 6 kez dereceye giren Nehir, beste yarışmasının 6 Kasım'da düzenlenecek finalinde ise Garo Mafyan, İzzet Öz gibi birçok değerli isimden oluşan jürinin önünde ilk defa canlı olarak kendi bestesini çalacak.

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Kaynak: DHA