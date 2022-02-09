Ödülünü, kaybettiği sevgilisi adına aldı! Gülçin Ergül'ün duygu yüklü konuşması yürekleri sızlattı, ayakta güçlükle durdu... 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısıyla 'En İyi Klip' ödülünü, trafik kazasında kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı için alan Gülçin Ergül, ayakta durmakta güçlük çekti. Ödülünü sevgilisi Ergül için aldığını söyleyerek duygu yüklü bir konuşma yaptı:

1 5 BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri, Beşiktaş’taki Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü’nde yapılan törenle sahiplerine taktim edildi.