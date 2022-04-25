Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) Tanımı;

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Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) Maaşı Ne Kadar? 2022 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) Maaşları

Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6340.06

Meslek Adı :

Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kendi Geçimine Yönelik Balıkçılar, Avcılar, Tuzakçılar Ve Toplayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yüksekten ürün toplayan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak

b) İş organizasyonu yapmak

c) Ağaçtan ürün toplamak

d) Ağaççık ve çalıdan ürün toplamak

e) Toplama sonrası işlemler ile ilgili, ürünü alandan çıkarmak için nakliye, sevk pusulası ve benzeri belge ile taşıma izni almak, ürünü ekonomik değerini kaybetmeden işleneceği yere/satış deposuna teslim etmek.

f) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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