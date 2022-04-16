Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı) görev tanımı nedir, Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı) ne iş yapar, Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı) Tanımı;

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Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı) Maaşları

Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.10

Meslek Adı :

Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Kendisine ait işletmesinde yakacak odun, kömür satışı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu ve planlaması yapmak,

b) Odun ve kömürü temin etmek,

c) Odun kesimi yaptırmak,

d) Kantarda odun ve kömürün tartılması işlerine nezaret etmek,

e) Kömürlerin paketlenmesini sağlamak,

f) Odun ve kömürlerin satışını yapmak,

g) Makbuz, fatura, çek, senet gibi ticari belgeler düzenlemek,

h) Satılan odun, kömürlerin yüklenmesi, taşınması, müşterinin adresine götürülmesi ve teslim edilmesi işlerini takip etmek,

i) Piyasayla ilgili gelişmeleri takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,

j) Çalışanları sevk ve idare etmek,

k) Deponun kuru ve düzenli olmasını sağlamak,

l) Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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