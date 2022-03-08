Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru) Maaşları

Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru) maaşı ortalama olarak aylık 7150_TL'dir. En düşük Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru) maaşı 5850_TL, En yüksek ise 8450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.06

Meslek Adı :

Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kağıt imalinde kullanılacak ağaç kütüklerini hamur haline getiren ve elektrik gücüyle çalışan bir öğütme makinesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kancalar yardımıyla kütüğü makineye sürmek,

b) Öğütme taşını soğutacak ve hamurun kıvamını kontrol edecek olan su püskürtücülerini ayarlamak,

c) Kütükleri dönen öğütme taşına doğru süren hidrolik pistonların basıncını düzenlemek,

d) Kağıt hamurunun makineden akışını düzenlemek,

e) Makineden çıkan kağıt hamurunun rengine bakarak içinde öğütme taşının kütleştiğine veya kırıldığına yahut kütüklerin sıkıştığına delalet eden yanıklar bulunup bulunmadığını tespit etmek,

f) Sıkışan kütükleri ayırıp ve gerekirse tamirat için nezaretçiyi haberdar etmek,

g) Kullanılan öğütme makinesinin tipine göre ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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