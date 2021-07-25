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  3. Odun toplamak için ormana gitti bir daha haber alınmadı! Gülefer Boynukısa'dan 3 gündür iz yok

Odun toplamak için ormana gitti bir daha haber alınmadı! Gülefer Boynukısa'dan 3 gündür iz yok

Uludağ'da odun toplayacağını söyleyerek ormana giden 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa'dan üç gündür haber alınamıyor. Talihsiz kadını arama çalışmaları, üçüncü gününde de devam ediyor.

Odun toplamak için ormana gitti bir daha haber alınmadı! Gülefer Boynukısa'dan 3 gündür iz yok

Uludağ'da odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Çobankaya mevkisinde kurulan kriz merkezinde arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

"ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI"

Canbolat, bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilere, Boynukısa'yı arama kurtarma çalışmalarının 23 Temmuz Cuma gününden beri sürdürüldüğünü anımsattı. Tüm ekiplerin bugün havanın aydınlanmasıyla faaliyetlerine başladığını belirten Canbolat, şunları söyledi: "Fakat şu ana kadar herhangi bir ize, emareye rastlayamadık. Dronelarımızla, termal kameralarımızla, 263 kişilik sivil ve resmi arama kurtarma, JAK ekiplerimizle bölgede tam teyakkuz halindeyiz."

Odun toplamak için ormana gitti bir daha haber alınmadı! Gülefer Boynukısadan 3 gündür iz yok

"Bugün ümitvarız, inşallah bölgede tam tarama faaliyetinden sonra bulabileceğimizi, ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Canlı olarak elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Bulunana kadar arama kurtarma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu an bölgede 263 kişiyle tam seferberlik, teyakkuz halinde çalışmalarımız sürüyor. Kaybolduğu bölgenin 8 kilometrekarelik alanını parselasyon yaparak ekiplerimiz tarama faaliyetini sürdürüyorlar. Bugün bu faaliyetten ümitliyiz."

Odun toplamak için ormana gitti bir daha haber alınmadı! Gülefer Boynukısadan 3 gündür iz yok

100 KİŞİLİK EKİP TARAFINDAN ARANIYOR

Gülefer Boynukısa (59), cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana girmiş, uzun süre geçmesine rağmen dönmemesi üzerine durum jandarmaya bildirilmişti. AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarmadan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışmaları başlatılmıştı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Odun toplamak için ormana gitti bir daha haber alınmadı! Gülefer Boynukısadan 3 gündür iz yok

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