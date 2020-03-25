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Odun toplamaya gittiği ormanda ölü bulundu

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, ormana odun toplamaya giden Mehmet Demirtaş (76), ölü bulundu.

Odun toplamaya gittiği ormanda ölü bulundu

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, ormana odun toplamaya giden Mehmet Demirtaş (76), ölü bulundu.

Eğirdir'e bağlı Akdoğan köyünde oturan Mehmet Demirtaş, evden odun toplamak için çıktı. Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları, meraklanarak jandarmaya haber verdi. Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD ekiplerinin, iz takip köpeğiyle yaptığı aramada, Demirtaş'ın Değirmen Gözü mevkisindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Demirtaş'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

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Kaynak: DHA




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