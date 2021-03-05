Odun yüklü traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Söğütçük Mahallesinde meydana gelen olayda, odun yüklü traktörüyle arazi yolunda seyir halinde bulunan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörün devrilmesiyle Hasan Ulus isimli sürücü ekmek teknesinin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın kaza anında hayatını kaybettiğini belirledi.

3 çocuk babası olan Hasan Ulus’un cenazesi morga kaldırıldı. Demirci İlçe Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.