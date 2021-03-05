Odun yüklü traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdiSon dakika... Bakan Pakdemirli'den destek ödemesi müjdesi: Bugün başlıyorİzmir'de toplu ulaşımda cumartesi düzenlemesi!SON DAKİKA! Rıdvan Dilmen'den kötü haber: Yorumculuğu bıraktıTürkiye'de kadınların yaşam süresi erkeklerden 5 yıl fazlaŞehitlere hakaret eden kadın yakalandıKasetle şantaj yapıldığını söyleyip istifa etmişti: Teoman Sancar olayında flaş gelişme!Sokağa çıkma yasağı kalkan iller 2021 | Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyona giriş tarihi ertelendi! İşte filmin yeni tarihi...Fenerbahçelilere müjde! Luiz Gustavo sakatlığını atlattı, takıma döndü
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Odun yüklü traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Odun yüklü traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Manisa’nın Demirci ilçesinde odun yüklü traktörün devrilmesi sonucunda traktörün altında kalan 78 yaşındaki Hasan Ulus olay yerinde feci şekilde can verdi.

Odun yüklü traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Söğütçük Mahallesinde meydana gelen olayda, odun yüklü traktörüyle arazi yolunda seyir halinde bulunan sürücü  direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörün devrilmesiyle Hasan Ulus isimli sürücü ekmek teknesinin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın kaza anında hayatını kaybettiğini belirledi. 

3 çocuk babası olan Hasan Ulus’un cenazesi morga kaldırıldı. Demirci İlçe Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT