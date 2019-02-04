Odunpazarı Belediye Meclisi Şubat Ayı toplantıları başladı

Odunpazarı Belediye Meclisi 2019 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı 3'üncü birleşim 1'inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında gerçekleştirildi.

16 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, gündem maddelerinin hepsi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara gönderildi. Meclis toplantısında, Odunpazarı Belediyesi'nin Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi ile Eskişehir Köy ve Mahalle Muhtarları Birliği Derneği arasında yapılan protokol gereği; 2019 Mali Yılı Ocak, Şubat, Mart aylarında, Merkezdeki Muhtarlıklara 335 TL ve Köyden Mahalleye dönüştürülen Muhtarlıklara yapılan 175 TL'lik desteğin devam ettirilmesine dair gündem maddesi ön plana çıktı.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Toplantısının bir sonraki oturumunun 7 Şubat Perşembe Günü saat 17:30'da yapılmasına karar verildi.

Kaynak: İHA