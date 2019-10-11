Odunpazarı Belediye Tiyatrosu ’perde’ dedi

Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü 2019-2020 sezonunu "Ayrılık" isimli oyun ile açtı.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sezon açılışına çok sayıda tiyatro sever katıldı. Yeni sezona perde diyen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, ikisi yeni olmak üzere toplam 6 oyunla seyircisinin karşısına çıkacak. Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu'nun dönem boyunca sahneleyeceği oyunlar şu şekilde; Ayrılık, İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, Komedi Dükkanı, Bir Sirk Hikayesi, Zamazingo, Sihirli Yolculuklar.

Kaynak: İHA