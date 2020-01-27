Odunpazarı Belediyesi, kadınlara destek olmaya devam ediyor.

Kadınların kayıtlı ekonomiye katılımının düşük seviyede olduğu Türkiye'de, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarına göre kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 31,5 iken, bu oran Avrupa Birliği'nde yüzde 51,3 olarak belirlendi. Oranlar arasındaki farkı kapamak için Odunpazarı Belediyesi, kadınlara ve çocuklara öncelik veriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli işlere imza atan Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Halk Merkezleri'nde açılan atölyelerle kadınların, ev ve şehir ekonomisine katkıda bulunması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda mesleki eğitimler, kurs ve atölye çalışmaları ile kişisel gelişim ve üretim destekleniyor.

Odunpazarı Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (OMEK) verilen atölye çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşların OMEK'e şahsen başvurabilecekleri belirtildi.

Kaynak: İHA