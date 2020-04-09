Odunpazarı Belediyesi sokakta yaşayan dostlarımızı unutmadı

Odunpazarı Belediyesi, Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların dışarı çıkmamasıyla birlikte sokakta bulunan hayvanların aç kalmaması için adeta seferberlik ilan etti.

Odunpazarı Belediyesi COVİD-19 (korona) virüs nedeniyle geçirdiğimiz zor günlerde sokak hayvanlarını da unutmadı. Sokak hayvanları için adeta seferlik başlatan Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Odunpazarı Belediyesi birimlerinden Hayvan Sağlığı Merkezi'ne gelen yemek artıkları ve ekmekleri sokakta yaşayan hayvanları beslemekte kullanılıyor.

İsrafa karşı çok daha fazla dikkat edilmesi gereken bu günlerde, özellikle askeri birlikler bu konuda hassas davranarak artan yemeklerini Odunpazarı Belediyesi'nin ilgili birimlerine haber veriyor. Askeri birliklerden alınan yemekler, veteriner hekimlerin onayından geçtikten sonra hayvan koruma gönüllüleri ile beraber sokakta yaşayan dostlarımıza veriliyor.

Kaynak: İHA