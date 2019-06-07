Odunpazarı Belediyesi Yaz Okulları çocuklar bekliyor

Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesi ve spor yapması için yaz okulları açıyor.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken de kendilerini geliştirmesi ve spor yapması için yaz okulları açıyor. Basketbol, futbol, voleybol ve taekwondo branşlarında açılan yaz okulları için kayıtlar başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, çocuklarını yaz spor okullarına göndermek isteyen vatandaşların 17 Haziran'a kadar kayıt yaptırması gerektiğini belirtti. Basketbola 2008-2009-2010-2011 ve 2012 doğumlu çocuklar kayıt yaptırabilirken, futbola 2007-2008-2009-2010-2011 ve 2012, voleybola 2008-2009-2010 ve 2011 çocuklar başvuru yapabilecek. Taekwondo atölyelerine ise, 2004- 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 ve 2012 doğumlu çocuklar kayıt yaptırabilir.

Öte yandan, yetkililer, çocuklarını Odunpazarı Belediyesi Yaz Okulları'na göndermek isteyen veliler için Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda yer alan Spor İşleri Müdürlüğü, Mehmet Terzi Spor Salonu'na, Hasan Doğan Spor Tesisi ya da Büyükdere Halk Merkezi'ne giderek kayıt yaptırabileceklerini bildirdi.

Kaynak: İHA