Odunpazarı Belediyesi’nin yoga merkezine büyük ilgi

Odunpazarı Belediyesi, Yenikent Mahallesi'nde bulunan tenis, pilates ve yoga merkezinde haftanın 4 günü kadınlara yönelik dersler düzenliyor.

Kadınların kış aylarında hareketsiz kalmaması ve sağlıklı bir yaşam sürmesini hedefleyen Odunpazarı Belediyesi, Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açtığı atölyelerle çalışmalarını sürdürüyor. Yenikent'te bulunan Odunpazarı Belediyesi tenis, pilates ve yoga merkezinde düzenlen atölyelere, her yaştan kadın büyük ilgi gösteriyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen pilates derslerde, kadınlar keyifle spor yapıyor. Haftanın 4 günü sabah ve öğleden sonra 3 grup halinde düzenlenen atölyelerde, en çok ilgiyi yoga görüyor. Yoga atölyesinde kadınlar; nefes, beden ve zihni kullanarak kendisini nasıl birleştireceği üzerine çalışmalar yapılıyor.

Kaynak: İHA