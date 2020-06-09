Odunpazarı’nda virüse karşı dezenfekte çalışmaları

Türkiye'de ilk Korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan beri büyük bir titizlikle dezenfeksiyon çalışmasını yürüten Odunpazarı Belediyesi, Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kreş, anaokulu ve camilerde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen Korona virüse karşı çalışmalarına devam ediyor. Normalleşme sürecinin başlamasına rağmen dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını 7/24 sürdüren Odunpazarı Belediyesi, bu kapsamda Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kreş, anaokulu ve camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Karatina altına alınan 12 bina bin 230 kez dezenfekte edildi

Dezenfeksiyon çalışmalarını yürüten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü salgının başladığı Mart ayından itibaren Odunpazarı bölgesinde yer alan 386 cami, 246 okul ve öğrenci yurdu, 32 kreş ve anaokulu, 480 belediye hizmet birimi ile beraber 252 kamu kurumunda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Ekipleri, 28 Aile Sağlığı Merkezini her hafta, 27 PTT birimi ise iki haftada bir olmak üzere düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ekipler, bu güne kadar bin 894 kamu kurumu ve belediye hizmet biriminde dezenfeksiyon çalışması yürüttü. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Odunpazarı'nda karantina altına alınan binalarda da dezenfeksiyon çalışması yaptı. Bugüne kadar Odunpazarı Bölgesi'nde karantina altına alınan 12 bina 14 gün boyunca bin 230 kez ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Bu güne kadar 44 ton dezenfeksiyon solisyonu kullanıldı

Bu güne kadar konsantre halde 44 ton dezenfeksiyon solüsyonu kullandıklarını belirten yetkililer, ellerinde kullanıma hazır 44 bin litre dezenfektan olduğunu söyledi. Vatandaşların sağlığının birincil öncelikleri olduğunu vurgulayan yetkililer, "Bu nedenle de halkımızın sağlığının koruyucusu olmayı sürdüreceğiz. Odunpazarı Belediyesi olarak bizler, virüsün yayılmasını önleyici tedbirler alıyoruz. Korona virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar da 7/24 çalışmaya devam edeceğiz. Ancak vatandaşlarımızın da temkinli olması gerekiyor. Lütfen, eski alışkanlıklarımızdan vazgeçelim, artık bu virüs ile yaşamayı öğrenmemiz lazım" dedi.

Kaynak: İHA