Odyolog Maaşı Ne Kadar? 2021 Odyolog Maaşları, Odyolog İş İlanları

Odyolog görev tanımı nedir, Odyolog ne iş yapar, Odyolog olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Odyolog mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Odyolog Tanımı;

İşitme kaybı ve denge sorunu yaşan hastaların tespiti ile ilgili testleri uzman hekimin yönlendirmesiyle yapan kişidir.

Odyolog Maaşı Ne Kadar? 2021 Odyolog Maaşları

Odyolog maaşı ortalama aylık 3.970 - TL’dir. En düşük Odyolog maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.550- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Odyolog iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Odyolog Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Odyolog Ne İş Yapar?

Odyolog; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesiyle tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapmak,

b) İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

c) işitme tarama programlarında görev almak ve bu programlardaki testleri yapmak,

ç) Gürültü ölçümlerini yapmak İşitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunmak,

d) Cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapmak,

e) Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapamak,

f) İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabiltasyonu yapmak,

g) İşitme ile ilgili eğtim programlarının hazırlanmasında görev amak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Odyolog Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

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Meslek Birim Grubu :

İşitme Ve Konuşma Terapistleri

Odyolog Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Odyolog mesleğinin meslek kodu 2266.01 olarak belirlenmiştir

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