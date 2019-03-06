OECD, küresel büyümede yine düşüş tahmininde bulundu

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD geçtiğimiz Kasım ayında 2019-20 için öngördüğü küresel büyümedeki düşüşü, ticari ihtilaflar ve Brexit'in dünya ticaretine yapacağı olumsuz etkileri de dikkate alarak bir kere daha düşürdü.

OECD yayımladığı geçici raporunda dünya ekonomisinin 2019'da yüzde 3,3 nispetinde 2020'de ise 3,4 nispetinde büyüyeceği tahmininde bulundu. Bu rakamların, OECD'nin geçtiğimiz Kasım ayında yayımladığı 2019 için büyüme oranından yüzde 0,2, 2020 için ise 0,1 daha düşük olduğu belirtildi.

OECD raporunda, "Siyasetteki büyük belirsizlik, devam eden ticari gerginlikler, iş ve tüketici güvenirliğindeki azalmasının küresel büyümedeki yavaşlamaya katkısı bulunuyor. Brexit dahil, AB'de önemli siyasi belirsizlik devam ediyor. İngiltere'nin AB'den düzensiz ayrılması Avrupa ekonomisinde önemli maliyet yükselmesine yol açacaktır" denildi.

Avrupa'nın üzerinde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının belirsizliğinin etkisi bulunuyor. ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlık, Itlaya'daki resesyonun bunun işareti olduğu belirtiliyor.

OECD, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya için 2019'da daha önce öngördüğü büyüme beklentisini yarıya yarıya azaltarak yüzde 1,6'dan 0,7'ye düşmesini öngörüyor. Almanya'nın büyüme oranının 2020'de biraz iyileşerek 1,1'e yükselmesi bekleniyor. Almanya'nın ihracata dayalı ekonomisinin zayıf küresel talep ve ticaret bariyerlerinden kaynaklandığı kaydediliyor.

Öte yandan, bu ay başındaki verilere göre ABD'nin kişi başına düşen milli gelirinin 3 yıl içindeki en düşük noktasına gerilediği, tüketici harcamalarının ise 2009 yılından beri en düşük noktada olduğu belirtildi.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin'in de büyüme oranında düşüş belirtilerinin görüldüğü kaydedildi. Çin'in, ABD ile ticaret savaşları yüzünden ekonomisindeki yavaşlamayı durdurmak için vergilerden düşüş ve alt yapı harcamalarında artışla durdurmaya çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: İHA