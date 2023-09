OEDAŞ’ta saha çalışanlarının yüzde 70’i ilk yardımcı sertifikasına sahip

Yüksekte yapılan saha çalışmaları, karayollarındaki operasyonlar, engebeli araziler, alçak ve yüksek gerilim enerji hatları gibi iş sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan alanlarda faaliyet gösteren Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi (OEDAŞ) Direktörü Muzaffer Yalçın, "Mevzuat gereği çalışanlarımızın yüzde 10'unun ilk yardımcı sertifikası olması yeterliyken biz bu oranı her yıl artırarak günümüz itibarıyla yüzde 70'e çıkardık" dedi.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (OEDAŞ) faaliyet gösterdiği iş kolu, "çok tehlikeli iş yeri" çerçevesinde yer aldığından yönetmelik gereği her 10 çalışanından birinin ilk yardımcı sertifikası olması gerekiyor. Çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini ilk önceliği olarak kabul eden OEDAŞ ise yönetmelikte belirtilen sayının çok üzerine çıkarak her 10 çalışanından 7'sinin bu sertifikayı almasını sağladı.

"Riskli alanlardaki muhtemel kazaları göz önünde bulunduruyoruz"

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanan ve bu yıl 9 Eylül'e denk gelen Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada bu alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hizmet verdikleri beş ilde toplam 800'ün üzerinde saha çalışanları olduğunu söyleyen Muzaffer Yalçın, "Sahadaki arkadaşlarımız yaz-kış demeden alçak ve yüksek gerilim enerji nakil hatları, yüksek alanlar, engebeli araziler ve karayolları gibi son derece riskli alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde tüm önlemleri alıyoruz ancak bu kadar zorlu şartlarda muhtemel kazaları da her zaman göz önünde bulundurmalıyız. İşte biz de bu sebeple yönetmeliklerde belirtilen sayının çok üzerinde arkadaşımızın ilk yardımcı sertifikası almasını hedefledik. Bunun üzerine hizmet verdiğimiz illerin Sağlık Müdürlükleri ve İl Ambulans Servisi Başhekimlikleri ile irtibata geçerek çalışmalarımızı başlattık. Şu anda tüm illerimize baktığımızda sahada çalışan her 10 arkadaşımızdan 7'si ilk yardımcı sertifikasına sahip" diye konuştu.

Haberin Devamı

"Bilecik'te yüzde 100'e ulaştık"

Tüm saha çalışanlarının ilk yardımcı sertifikasına sahip olmasını hedeflediklerini belirten Yalçın, "Şu anda Bilecik'teki saha çalışanlarımızın tamamı ilk yardımcı sertifikasına sahip. Hedefimiz tüm illerimizde Bilecik'te olduğu gibi yüzde 100'e ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)