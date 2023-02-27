Oege Sietse Van Lingen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oege Sietse Van Lingen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oege Sietse Van Lingen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oege Sietse Van Lingen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oege Sietse Van Lingen 21 Ekim 1999 tarihinde Twijzelerheide şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oege Sietse Van Lingen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Oege Sietse Van Lingen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oege Sietse Van Lingen'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oege Sietse Van Lingen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oege Sietse Van Lingen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oege Sietse Van Lingen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oege Sietse Van Lingen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Groningen U17

1 Temmuz 2016 yılında Groningen U19

1 Temmuz 2018 yılında SC Cambuur U21

1 Temmuz 2019 yılında ONS Sneek

1 Temmuz 2020 yılında Katwijk

4 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2022 yılında Harkemase Boys

31 Ocak 2023 yılında Vict. Rosport

Oege Sietse Van Lingen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oege Sietse Van Lingen şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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