Öf Bile Demeyiniz!

Yaşlı olmak bizimde karşımıza çıkacak bir fenomen olarak durmaktadır. Öyle ki bu durumu Türkiye İstatistik Kurumunun(TÜİK) yayınladığı, ülkemizin güncel yaşlı nüfusundaki değişimlerden anlamak olasıdır. Bu veriler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sayısı son yılda %16’lık artışla 7 milyon 186 bin 204 kişiye yükseldiğini göstermektedir.

Toplam nüfus içindeki yaşlı nüfusun her yıl artış gösterdiği bilinmektedir.



TÜİK’in verilerine göre 2014 yılında ülkemizde 6 milyon 192 bin 962 kişi 65 yaş ve üzerindedir. 5 yıllık süre zarfında bu nüfus %16 artış göstererek 7 milyon 186 nin 204’e çıktı. Beklentilere göre Türkiye nüfusunun 2023 yılında %10,2’si, 2030 yılında %12,9’u, 2060 yılında %22,6’sı, 2080 yılında ise %25,6’sı 65 yaş ve üzerinde olacağı TÜİK verilerinde yer alan istatistiki bilgiler arasındadır.



Yaşlı kişinin ve kişilerin artan oranı bizim de yazarsak bu rakam içine gideceğimizi göstermektedir. Bu bizim için bir anlam ifade etmelidir. Bugün bakıyor olduğumuz yaşlı büyüklerimiz ve çevremizde karşılaştığımız bu birikimli insanlara bakışımız daha merhamet temelli olmalıdır. Kur'an ı Kerimde bahse konu olan anne babalarınız yanınızda yaşlanırsa sakın onlara öf bile demeyiniz! Bu uyarı çok boyutlu bir bakış açısını içermektedir. Anne babamız kendilerine bakım uygulamasını yaptığımız kendi hanemizde bize çok büyük bir sorumluluk düşmektedir. En ufak bir surat ekşimesi dahi olduğundan çok alıngan ve hassas olduğundan dolayı yaşlı kişiyi olumsuz etkilemektedir.

Mevcut sosyal yapı bireyci ve çekirdek aile konseptinde olduğundan yaşlı yakınımıza bakım uygulamaları sürecinde incitmeden davranış sergilemek çok kolay olmayacaktır. Bu nedenle bizim de bakım konusunda gerekli bilgi desteği için yaşlı bakım ile ilgili kamu kurumundan destek almalıdır.



Giderek artan yaşlı nüfusuna yönelik olumlu denilecek birçok bakım uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bunlar evde bakım, bakım köyleri, yerinde bakım, bakım parası denilen kişinin yaşlı yakınına bakması karşılığında alıyor olduğu aylık maddi desteği ifade etmektedir. Öyle ki bakım uygulamaları daha rasyonel bir hal almaya başlamış ve bakan kişiyi motive etmektedir.



Evde bakım uygulaması ile aile bireyleri yaşlı ve bakıma muhtaç kişiyi paylaşamaz oldukları duyulmaktadır. Daha iyi kim bakarsa onda kalsın veya her ay bir kardeş bakımını yerine getirsin şeklinde bir yaklaşım olduğu görülmektedir.

Son söz Kur'an-ı Kerim'in, İsra suresi 23. Ayette geçtiği şekliyle: “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.”