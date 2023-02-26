Ofek Biton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ofek Biton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ofek Biton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ofek Biton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ofek Biton 27 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אופק ביטון şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ofek Biton Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sport SRB yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ofek Biton'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ofek Biton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ofek Biton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ofek Biton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ofek Biton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ness Ziona

19 Ocak 2021 yılında Hapoel Tel Aviv

3 Şubat 2022 yılında H. Jerusalem

30 Haziran 2023 yılında Hapoel Tel Aviv

Ofek Biton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ofek Biton şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.