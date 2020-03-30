Off-road tutkunları evde kalanlar için araziye çıktı

Off-road tutkunları, her hafta sonu yaptıkları arazi tırmanışlarını bu sefer evde kalanlar için gerçekleştirdi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde toplanan off-road tutkunları, sosyal mesafelerini koruyarak zorlu araziyi aşmaya çalıştı. Çamur deryasına dönen yolda ilerlemek için inat eden sürücüler, arazi araçlarının sınırlarını zorladı. Dışkaya, Ericek, Yenisölöz bölgesinde gerçekleştirilen faaliyette gaza bastıkça şaha kalkan araçlar, dar ve kaygan zeminlerden sürücülerinin becerileriyle kolayca geçti. İş haricinde zamanlarını evlerde geçirdiklerini belirten sporcular, pazar günü ise her zamanki gibi araziye çıktıklarını söylediler. Sosyal mesafeyi koruyarak zorlu parkurları geçtiklerini belirten off-road tutkunları, vatandaşların ise evlerden çıkmamalarını istediler.

Kaynak: İHA