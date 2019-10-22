Off-Road tutkunları Mustafakemalpaşa’da buluşuyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi heyecan dolu anların yaşanacağı Büyük Mitsubishi L200 Triton Türkiye Buluşması'na ev sahipliği yapıyor.

7. Büyük Mitsubishi L200 Triton Türkiye Buluşması 300 off-road tutkununu bir araya getiriyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Off-road tutkunları 26-27 Ekim tarihlerinde Sünlük mahallesindeki zorlu parkurda kıyasıya mücadele edecek. 26 Ekim saat 09:00'da başlayan ve 2 gün sürecek yarışmada sporcular Sünlük Mahallesi mevkiinde kamp kuracak.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa'da ilk kez macera dolu bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Sporcular ilçemizin temiz havası ve eşsiz doğasında birlik ve beraberlik içinde güzel vakit geçirecekler" dedi.

Kaynak: İHA