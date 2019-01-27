Off-road tutkunlarından kar safarisi

Bursa'ya gelen off-road tutkunları, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu İznik'in dağlarında "kar safarisi" yaptı. Karları yara yara ilerleyen ekipler, yolda kalan diğer vatandaşlara da yardım etmekten geri kalmadı.

Bursa'nın İznik ilçesine gelen İzci Team Off-road ekibi, karla kaplı dağlarda safari yapmak için yola çıktı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve kimsenin geçmediği yollarda ilerleyen ekip, yaşadıkları anları ise saniye saniye görüntüledi. Kimi araç yüksek olduğu için önden yolu aça aça giderken, yeri geldiğinde alçak dört çeker ciplerin gücünden faydalanıldı. Kar manzarası eşliğinde dağa tırmanmaya çalışan arabanın içinde sakince oturan köpek ise dikkat çekti.

Kara saplanan araçlarını yine kendileri çeken ekibin aralarında yaptığı telsiz konuşmaları ise dinleyenleri heyecanlandırdı. Çığ düşmesi nedeniyle İznik dağlarının zirvesine kadar çıkamayan ekip, geri dönmek zorunda kaldı. Ekip, eşsiz manzara içinde yaptıkları adrenalin dolu tırmanışı drone ile görüntülemekten de geri kalmadı. 5 araçlık 15 kişilik ekip, geçtikleri yerlerdeki vatandaşlarla da sohbet etti. Ekip, yolda kalan diğer araçları ise halatlarıyla çekerek vatandaşların büyük takdirini topladı.

İzci Team ekibi lideri Okan Tozun, "Fırsat buldukça ekiple birlikte Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz. İznik'e kar yağdığını duyunca bastık marşa. Çok güzel bir faaliyetti. Arabaların güçlerini ve diğer ekipmanlarını test etmiş oluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA