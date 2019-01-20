Offroad için çıktılar botla kaydılar

Düzce'de bir offroad kulübü üyeleri offroad yapmak için çıktıkları dağda karın keyfini arazi araçlarının arkasına bağladıkları lastik botların üzerinde yaptıkları kayakla çıkarttılar.

Düzce'de bulunan bir offroad kulübü üyeleri karlı dağlarda offroad keyfi yaşamak için bir organizasyon düzenleyerek karlı dağlara çıktı. Arazi araçlarıyla uzun süre kar altında ve karlı dağlarda offroad yapan kulüp üyeleri turun son bölümünde ise karın cezp ediciliğine dayanamayarak arazi araçlarında taşıdıkları lastik botlarla kayak yaptı. Kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğu Topuk Yaylası'nda gezi düzenleyen kulüp üyeleri, kar üzerinde safari uzun süre safari yaptıktan sonra araçlarında taşıdıkları şişme lastik botları araçların arkasına halatla bağlayarak kar üzerinde kayak yaptı. Rafting havasında geçen kayak ile kulüp üyeleri karın tadını doyasıya çıkarttılar.

Kaynak: İHA