Ofir Benbenishti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ofir Benbenishti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ofir Benbenishti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ofir Benbenishti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ofir Benbenishti 8 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İsrail,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da אופיר בנבניסטי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ofir Benbenishti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Ofir Benbenishti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ofir Benbenishti'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ofir Benbenishti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ofir Benbenishti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ofir Benbenishti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ofir Benbenishti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2020 yılında H. Ramat Gan

11 Şubat 2021 yılında H. Umm al-Fahm

30 Haziran 2022 yılında H. Ramat Gan

26 Temmuz 2022 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2023 yılında H. Ramat Gan

Ofir Benbenishti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ofir Benbenishti şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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