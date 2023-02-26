Ofir Davidzada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ofir Davidzada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ofir Davidzada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ofir Davidzada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ofir Davidzada 5 Mayıs 1991 tarihinde Be'er Sheva şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אופיר דוידזאדה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ofir Davidzada Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ofir Davidzada, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 7 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Ofir Davidzada'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ofir Davidzada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ofir Davidzada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ofir Davidzada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ofir Davidzada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında H. Beer Sheva

5 Ağustos 2016 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2017 yılında M. Tel Aviv

30 Haziran 2018 yılında KAA Gent

7 Eylül 2018 yılında M. Tel Aviv

Ofir Davidzada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ofir Davidzada şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Ofir Davidzada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 22 numaralı formasıyla 7 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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