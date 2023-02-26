Ofir Kriaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ofir Kriaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ofir Kriaf kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ofir Kriaf ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ofir Kriaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ofir Kriaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ofir Kriaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ofir Kriaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ofir Kriaf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ofir Kriaf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ofir Kriaf 17 Mart 1991 tarihinde Jerusalem şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אופיר קריאף şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ofir Kriaf Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Ofir Kriaf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 18 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ofir Kriaf'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ofir Kriaf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ofir Kriaf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ofir Kriaf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ofir Kriaf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında B. Jerusalem

16 Ağustos 2015 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2016 yılında Kiryat Shmona

5 Eylül 2017 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2018 yılında B. Jerusalem

Ofir Kriaf kimdir

Ofir Kriaf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ofir Kriaf şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Ofir Kriaf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail U21 takımında 22 numaralı formasıyla 14 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Ofir Kriaf nereli

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