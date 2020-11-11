Öfkeden deliye döndü! Kızını kaçıran gencin babasını öldürdü
Sinop'un Gerze ilçesinde akrabasının kızını kaçıran gencin babası cinayete kurban gitti. Kızının kaçırılmasına öfkelenen baba, şahısların evine giderek kızını kaçıran gencin babasını silahla vurdu. Talihsiz adam olay yerinde can verirken, katil zanlısı gözaltına alındı.
Sinop’un Gerze ilçesinde Yaşar Kırık’ın oğlu, akrabası olan kızı kaçırdı. Kızının kaçırılmasını kaldıramayan Hamdi K.(51), dehşet saçtı.
EVİNİN ÖNÜNDE CİNAYET İŞLEDİ
Olay, dün Gerze’ye bağlı Başsökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Kırık’ın oğlu akrabasının kızını kaçırdı. Kızının evden kaçması üzerine sinirlenen baba Hamdi K.(51), Yaşar Kırık’ı (51) evinin önünde silahla vurdu. Yaşar Kırık olay yerinde hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan Hamdi K. gözaltına alınırken, Gerze Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.