Öfkeli adam aracını benzin döküp yaktı! Muğla'da bir şahıs yakını ile kavga ettikten sonra öfkelenerek benzin istasyonundan aldığı bezin ile aracını ateşe verdi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen olayda şahıs, bir yakını ile kavga edince öfkesine hakim olamadı. Nedeni belli olmayan kavga sonrası sinirli bir şekilde benzin istasyonuna gelen şahıs, benzin aldıktan sonra Ulusal Egemenlik Bulvarı’nda park halinde olan aracının yanına gitti. Şahıs aracına benzin döküp ateşe verdikten sonra çıkan yangını izledi. Arabanın bomba gibi patlaması üzerine çevredeki vatandaşlar panik oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınırken araç hurdaya döndü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA) muğla