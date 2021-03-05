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Öfkeli koca eşini dövdükten sonra intihar etti!

İstanbul Kağıthane'de bir adam 5 yaşındaki çocuğunun önünde eşini dövdü. Dayak yiyen kadın kendisini banyoya kilitleyip yardım çağırdı. Gelen polislere direnen şahıs 3. kattan atlayıp intihar etti.

Öfkeli koca eşini dövdükten sonra intihar etti!

Olay Harmantepe Mahallesi Aslan Sokak'ta bir apartmanda gerçekleşti. Evde karısı ile tartışan şahıs çılgına dönerek eşine şiddet uyguladı. Eşinden kaçarak kendisini banyoya kilitleyen kadın, polise haber verdi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri eve girmek isteyince av tüfeğini alan şahıs direnerek kapıyı açmadı.

3. KATTAN ATLADI HAYATINI KAYBETTİ

Polisin ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayan öfkeli koca 3. kattaki evinin mutfak balkonundan atlayarak intihar etti. Hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

İntihar olayının ardından eve giren sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırılırken 5 yaşındaki kız çocuğu ailenin yakınlarına teslim edildi.

 

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