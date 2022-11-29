Öfkeli oğul, babasının tartıştığı kişiyi bıçakladı!

Şanlıurfa'da bir genç, babasının tartıştığı kişiye öfkelenerek bıçakla bacağından yaraladı.

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Öfkeli oğul, babasının tartıştığı kişiyi bıçakladı!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen olayda 44 yaşındaki E.T. ve 37 yaşındaki S.İ., henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine E.T.'nin 16 yaşındaki oğlu S.T. olayı görerek tartışmaya dahil oldu. Öfkeli genç yanında getirdiği bıçağı savurarak babasının tartıştığı kişiyi bacağından yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekileri ihbarı üzerine S.İ., olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından yaralanan adamın hastanede tedavisi sürerken polis ekipleri S.T.'yi tutuklayarak gözaltına aldı.

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