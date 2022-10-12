Öfkeli taksici ortalığı birbirine kattı! Kendisine soru soran gazetecilere küfürler yağdırdı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetimde sivil ekipler, kurallara uymayan taksi sürücülerini tespit etti.

Denetimde emniyet kemeri takmayan 5 sürücüye 196 TL cezai işlem uygulandı. Yolcu seçen taksi şoförü İlkay Y.'ye ise bin 823 lira para cezası kesilerek, aracı 10 gün trafikten men edildi.

MİKROFONLARI İTİP KÜFÜR ETTİ

Denetimde cezai işlem uygulanan taksi şoförlerinin bazıları cezayı kabul ederken, bazıları ise duruma tepki gösterdi. Fatih’ten Esenyurt’a gitmek isteyen bir yolcuyu aracına almayan taksi şoförü İlkay Y., kendisine cezai işlem uygulayan polislere tepki gösterdi. Gazetecilerin kendisine soru sorması üzerine sinirlenen şoför, kendisine uzatılan mikrofonları iterek küfürler yağdırdı. Aracı çekilen taksi şoförü, daha sonra denetim noktasından uzaklaştı.

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YOLCUYA DA CEZA KESİLDİ

Emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan Oğuzhan Arslan ise, “Emniyet kemeri takmadığım için cezai işlem yapılacak. Yolcu seçen taksicilerle ilgili ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum. Herkes almalı, işini yapmalı. Bizim işimiz bu. Herkesin kendi noktası, taksimetreleri açmamız lazım” dedi.