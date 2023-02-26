Ofri Arad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ofri Arad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ofri Arad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ofri Arad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ofri Arad 11 Eylül 1998 tarihinde haHotrim şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsrail,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da עופרי ארד şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ofri Arad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ofri Arad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kairat Almaty futbol takımında oynamaktadır. Kairat Almaty takımına 21 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ofri Arad'nin Kairat Almaty ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ofri Arad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ofri Arad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ofri Arad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ofri Arad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Maccabi Haifa

2 Temmuz 2017 yılında H. Ramat Gan

30 Haziran 2018 yılında Maccabi Haifa

21 Şubat 2023 yılında Kairat Almaty

31 Aralık 2023 yılında Maccabi Haifa

Ofri Arad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ofri Arad şuan Kairat Almaty takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ofri Arad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Haifa

İsrail takımında 15 numaralı formasıyla 14 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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