Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu görev tanımı nedir, Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu ne iş yapar, Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu Tanımı;

__

Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu Maaşları

Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.71

Meslek Adı :

Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; ofset baskı öncesi süreçlerinin teknik kontrollerini yapan, malzeme ve ekipman tedarik eden, ofset baskı öncesi personelinin ve ofset baskı öncesi süreçlerinin teknik yönetimi ile mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten, matbaalarda, ofset baskı tekniği ile yapılacak baskıya uygun dijital veriler, prova, kalıp üretimi ve ilgili diğer teknik işlemleri gerçekleştiren ofset baskı öncesi operatörleri, kalıp ve montaj elemanlarından oluşan baskı öncesi ekibi veya ekiplerinin teknik nezaret ve organizasyonunu yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Birimin iş programını almak

e) Baskı birimiyle koordinasyon sağlamak

f) Yapılan işlerin kayıt altına alınmasını sağlamak

g) Bitmiş işlerin sevkini sağlamak2

h) Üretim toplantılarına iştirak etmek

i) Ofset baskı birimi ekibini/ekiplerini yönetmek

j) Ekip elemanları arasında görev dağılımı yapmak

k) Ekip elemanlarının performansını desteklemek

l) Birimine malzeme ve ekipman tedariki sağlamak

n) Satın alınan/alınacak malzemelere uygunluk teyidi vermek

o) Kullanılan makine ve donanımların periyodik kontrol ve bakımlarının yapılmasını sağlamak

p) Arızalanan makine ve donanımların onarılmasını sağlamak

q) Grafik yazılım ve donanımlarının güncellenmesini sağlamak

r) Birimin yeni makine ve donanımının kurulum ve söküm sürecini organize etmek

s) Atıl makine ve teçhizatın değerlendirilmesini sağlamak

t) Siparişle gelen işin baskıya uygunluğunun kontrol edilmesini sağlamak

u) Siparişe uygun olmayan iş hakkında yönetime/ müşteri temsilcisine geribildirim vermek

v) Ofset baskı öncesi işlemin tamamlanma durumu hakkında ilgilileri bilgilendirmek

w) Ofset baskı öncesi renk provasının kontrolünü yapmak

x) Ofset baskı öncesi montaj provasının kontrolünü yapmak

y) Basılan malzemenin kontrolünü yapmak

z) Gerekli durumlarda baskı öncesi hizmeti dışarıdan temin etmek

aa) Kalıp üretiminde fire oranını izlemek

bb) Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası birimler arası teknik koordinasyonu sağlamak

cc) Baskı öncesinde kullanılan cihazların kalibrasyon kontrollerini yapmak

dd) Ofset baskı öncesi yapılan işlemlerin arşivlenmesini sağlamak

ee) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?